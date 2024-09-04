Бербок обратилась к уходящему в отставку главе МИД Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обратилась к уходящему в отставку украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, заявив, что мало с кем работала так тесно, пообещав, что они встретятся, когда «мир и свобода» вернутся на Украину. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети Х.

«Долгие разговоры в ночных поездах, на G7, на фронте, в Брюсселе, перед разбомбленной электростанцией. Мало с кем я работала так тесно, как с тобой, Дмитрий Кулеба», – написала Бербок.

Глава МИД ФРГ пожелала Кулебе всего наилучшего и заверила, что они «встретятся снова, когда мир и свобода наконец вернутся на Украину».

В среду спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что Кулеба подал прошение об отставке. Заявление, по его словам, рассмотрят на ближайшем заседании парламента. Вероятным преемником называют заместителя главы МИД страны Андрея Сибигу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эти перестановки никак не повлияют на перспективы переговоров Москвы и Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новость фразой: «Осень, листопад, сучья обнажаются». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Польше порадовались отставке главы МИД Украины.