В Польше порадовались отставке главы МИД Украины

Ряд польских депутатов от партии «Право и справедливость» поприветствовали отставку главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, напомнив о его неоднозначных высказываниях в адрес республики. На это обратил внимание портал Do Rzeczy.

Так, Пшемыслав Чарнек заявил, что «давление возымело смысл», и простые извинение перед поляками «были бы полезны». Он подчеркнул, что сейчас в Польше готовится законопроект о запрете героизации бандеровцев и об ответственности за фальсификацию событий в Волыни, имевших место в ходе Второй мировой войны.

«Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку. Никто не нанес столько вреда польско-украинским отношениям, как ревизионист Кулеба…», — заявил другой депутат Януш Ковальский.

В свою очередь бывший премьер Польши Беата Шилдо подчеркнула, что Кулеба «прославился своим скандальным заявлением относительно польско-украинских отношений и нашей истории». Она выразила надежду, что следующим человеком на должности главы МИД будет тот, кто сможет нормализовать отношения с республикой.

До этого Дмитрий Кулеба, выступая в польском городе Ольштын, говоря о событиях в Волыни и операции «Висла» заявил, что в рамках соответствующей операции были переселены украинцы с «украинских территорий», которые находятся в границах нынешней Польши.

Позже в МИД Украины уточнили, что Дмитрий Кулеба в заявлении об «украинских территориях» Польши не высказывал территориальных претензий к соседнему государству.

Ранее Кулебу окрестили националистом после его слов об «украинских территориях» Польши.