В Госдуме оценили отказ Илона Маска помогать ВСУ в ударах по Крыму

Депутат Госдумы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал здравомыслием отказ предпринимателя Илона Маска помогать украинским войскам в ударах по Крыму. Об этом сообщает РИА Новости.

«Слова Маска — это позиция здравомыслящего человека, голос которого слышен далеко за пределами США», сказал депутат.

По словам Шеремета, если бы у власти в США были такие люди как Маск, то мир никогда бы не оказался на грани третьей мировой войны. Он также выразил сожаление, что предприниматель не баллотируется в президенты, поскольку при нем, по мнению депутата, «США смогли бы вернуть себе репутацию миролюбивой и демократической страны, а также уважение всего цивилизованного мира».

В сентябре 2023 года телеканал CNN со ссылкой на отрывок из новой биографии Маска сообщал, что миллиардер сорвал украинскую атаку на базы Военно-морского флота РФ, велев своим подчиненным ограничить работу спутниковой связи Starlink в районе Крымского полуострова. Уточнялось, что предприниматель опасался возможной реакции Москвы на «мини Перл-Харбор», считая, что российские войска могут нанести ядерный удар в ответ на нападение украинской армии.

3 сентября этого года Маск напомнил, что не стал включать спутниковую связь Starlink над Крымом для атаки Вооруженных сил Украины. Предприниматель обратил внимание, что Starlink может использоваться в качестве системы связи для военных. При этом он предостерег, что спутниковая связь из коммерческой может превратиться в военную.

Ранее у ВСУ в Харьковской области начались проблемы с системой связи Starlink.