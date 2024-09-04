Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме оценили отказ Илона Маска помогать ВСУ в ударах по Крыму

Депутат ГД Шеремет назвал здравомыслием отказ Маска помогать ВСУ атаковать Крым

close
Тарас Литвиненко/РИА Новости

Депутат Госдумы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал здравомыслием отказ предпринимателя Илона Маска помогать украинским войскам в ударах по Крыму. Об этом сообщает РИА Новости.

«Слова Маска — это позиция здравомыслящего человека, голос которого слышен далеко за пределами США», сказал депутат.

По словам Шеремета, если бы у власти в США были такие люди как Маск, то мир никогда бы не оказался на грани третьей мировой войны. Он также выразил сожаление, что предприниматель не баллотируется в президенты, поскольку при нем, по мнению депутата, «США смогли бы вернуть себе репутацию миролюбивой и демократической страны, а также уважение всего цивилизованного мира».

В сентябре 2023 года телеканал CNN со ссылкой на отрывок из новой биографии Маска сообщал, что миллиардер сорвал украинскую атаку на базы Военно-морского флота РФ, велев своим подчиненным ограничить работу спутниковой связи Starlink в районе Крымского полуострова. Уточнялось, что предприниматель опасался возможной реакции Москвы на «мини Перл-Харбор», считая, что российские войска могут нанести ядерный удар в ответ на нападение украинской армии.

3 сентября этого года Маск напомнил, что не стал включать спутниковую связь Starlink над Крымом для атаки Вооруженных сил Украины. Предприниматель обратил внимание, что Starlink может использоваться в качестве системы связи для военных. При этом он предостерег, что спутниковая связь из коммерческой может превратиться в военную.

Ранее у ВСУ в Харьковской области начались проблемы с системой связи Starlink.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами