Верховная Рада приняла отставку вице-премьера Украины

Верховная Рада поддержала отставку вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

Он намекнул, что уже завтра чиновницу могут назначить главой Министерства юстиции страны.

3 сентября в парламент Украины поступили заявления об отставке от министра юстиции Дениса Малюськи, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца и председателя Фонда государственного имущества Виталия Коваля. Заявления также подали министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук и вице-премьер Ольга Стефанишина.

В среду спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал прошение об отставке.

До этого глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал замену до 50% состава правительства на этой неделе. По его словам, 4 сентября Украину ждет «день увольнений».

Ранее в Совфеде прокомментировали отставку Кулебы цитатой из басни Крылова.