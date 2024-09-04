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Западный журналист одной фразой описал ситуацию на Украине после отставок в кабмине

Журналист Боуз: диктатура Зеленского погрузилась в хаос

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Jeff Overs/BBC/Reuters

Ирландский журналист Боуз заявил в соцсети X о хаосе, царящем в руководстве Украины после отставок в правительстве.

«Диктатура Зеленского погрузилась в хаос», — написал он.

4 сентября немецкий предприниматель Ким Дотком заявил, что пребывание украинского президента Владимира Зеленского у власти движется к завершению. Так бизнесмен прокомментировал отставку министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Дотком обратил внимание, что глава МИД решил покинуть пост всего через несколько дней после того, как обвинил западные страны в поражениях Вооруженных сил Украины на поле боя.

В среду спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что Кулеба подал прошение об отставке. Заявление, по его словам, рассмотрят на ближайшем заседании парламента. Вероятным преемником называют заместителя главы МИД страны Андрея Сибигу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эти перестановки никак не повлияют на перспективы переговоров Москвы и Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новость фразой: «Осень, листопад, сучья обнажаются». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде прокомментировали отставку Кулебы цитатой из басни Крылова.

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Перестановки в кабмине Украины
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