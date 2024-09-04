Политолог назвал провальной попытку Тайваня посеять раздор между РФ и КНР

Политолог и публицист Игорь Пшеничников в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал призыв главы Тайваня Лай Циндэ к КНР отобрать у России Дальний Восток. По мнению эксперта, остров в данном случае действует в американских интересах. Однако эта попытка обречена на провал.

«Глава тайваньской администрации, используя древние лекала, безнадежно опоздал в своих «советах». Москва и Пекин находятся сейчас на таком уровне сотрудничества и союзнических отношений, что подобные провокационные заявления нам никак не помешают», — подчеркнул Пшеничников.

Как заявил президент Тайваня, поскольку Китай считает остров частью своей территории, то Пекину следует отобрать у России Дальний Восток, который был утрачен по итогам заключения Айгунского договора между Российской Империей и Империей Цинь в 1858 году.

Комментируя заявление Лай Циндэ, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Россию и Китай не интересуют мнения маргинальных политиков, поскольку Москва и Пекин официально зафиксировали отказ от любых территориальных претензий.

Ранее в США высказались о потенциальном конфликте с Китаем.