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В МИД приравняли провокации против миротворцев в ПМР к атаке на Россию

Захарова: провокации против миротворцев в ПМР будут считаться атакой на РФ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские власти будут считать любые провокации против миротворцев в непризнанной Приднестровской молдавской республике (ПМР) атакой на РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат напомнила, что в Приднестровье также проживают 220 тысяч российских граждан.

«Любые провокации будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что, если в отношении миротворцев или граждан России будет совершена какая-то провокация, то воинский контингент страны появился на территории ПМР в целях прекращения гражданской войны.

Представитель МИД РФ добавил, что желание добиться вывода миротворцев могут желать лишь враги молдавского народа и его государственности.

В июле глава ПМР Вадим Красносельский заявлял, что российские миротворцы продолжают вести работу по обеспечению мира и безопасности в Приднестровье, при этом продолжаются голословные обвинения в их адрес со стороны молдавских политиков.

Ранее Молдавия отвергла мирное предложение Приднестровья.

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