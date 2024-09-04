В Совфеде резко отреагировали на планы МАГАТЭ расширить поддержку Украины

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров раскритиковал МАГАТЭ из-за планов расширить поддержку Украины, о чем заявил глава организации Рафаэль Гросси. В беседе с «Лентой.Ru» он заявил, что Гросси «играет на двух досках».

«Я считаю, что Гросси играет на двух досках: на одной он нейтрален, он считает, что поддерживает интересы России и Украины, а на другой — он занимает четко проукраинскую позицию. Почему-то он не знает, кто наносит удары по Курской АЭС», — указал сенатор.

Он задался вопросом, о какой поддержке говорит глава МАГАТЭ, поскольку Запорожская АЭС находится на территории России, и ВС РФ ее не обстреливают. По словам Джабарова, Гросси играет свою роль и является «подневольным человеком», так как организация находится под контролем спецслужб Запада и «выполняет их волю».

До этого Гросси заявил, что Международное агентство по атомной энергии расширит поддержку Украины. Гросси напомнил о ядерной безопасности после ряда ракетных атак, которые стали причиной отключения нескольких ядерных энергетических реакторов. По словам главы МАГАТЭ, в результате конфликта «ситуация становится все более опасной».

Ранее Зеленский заявил, что Украина не может вернуть контроль над Запорожской АЭС.