Украина на данный момент не может вернуть контроль над Запорожской АЭС военным путем. Об этом заявил Владимир Зеленский, слова которого передает «РБК-Украина».

«Что касается возвращения ЗАЭС, то сегодня есть только политические шаги и, к сожалению, их недостаточно, чтобы станция вернулась под наш контроль. Безопаснее, чтобы Украина контролировала Запорожскую станцию, и пока что, с точки зрения поля боя, я не вижу таких возможностей, а те, которые, наверное, есть, они опасны», — сказал он.

31 августа посол по особым поручениям министерства иностранных дел Российской Федерации Родион Мирошник заявил, что Украина шантажирует сотрудников Запорожской АЭС, угрожая их родным и склоняя к совершению терактов. Он утверждает, что Киев вычисляет родственников тех, кто работает на АЭС, чтобы оказать на них давление или провоцировать на то, чтобы они совершили теракт, передали какую-то информацию в интересах Украины.

29 августа глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в преддверии своей поездки на ЗАЭС призвал «любой ценой» не допустить ядерную аварию.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что гонка за обладание ядерным оружием достигла апогея.