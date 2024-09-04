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В Госдуме отреагировали на отставку главы МИД Украины

Депутат Шхагошев связал отставку Кулебы с крахом пропагандистской линии Украины

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Ivan Lyubysh-Kirdey/Reuters

Отставка министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы связана с провалом пропагандистской линии Киева. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.

Депутат отдельно подчеркнул, что сейчас Запад готовит кадровый переворот на Украине под новые задачи для действующей в Киеве власти.

До этого бизнесмен Ким Дотком предположил, что министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу могли вынудить подать в отставку после его слов о том, что западные страны не помогают Киеву победить в конфликте. Как считает предприниматель, «режим Зеленского находится на последнем издыхании».

4 сентября спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил о поступлении в парламент заявления об увольнении от Кулебы. Его рассмотрят на одном из предстоящих пленарных заседаний.

Ранее вице-премьер, министр реинтеграции Украины Ирина Верещук заявила о своей отставке.

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