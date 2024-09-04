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Политолог: Монголия одновременно «улыбается» России и США

Политолог Кошкин: Монголия выигрывает от балансирования между Россией и США

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Rentsendorj Bazarsukh/Reuters

Монголия не пошла на поводу условий МУС во время визита в страну президента России Владимира Путина, так как понимает значимость сотрудничества с российской стороной и стремится решить многие проблемы за счет энергозапасов Москвы и Пекина, считает доктор политических наук, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. Однако при этом Улан-Батор не отказывается и от сотрудничества с США и «улыбается» в сторону Запада, заявил он Общественной Службе Новостей.

Эксперт напомнил, что Монголия находится в центре между Россией и Китаем, подчеркнув, что власти страны понимают значимость такого местоположения.

«Монголы понимают, что могут решить вопросы, связанные с транспортировкой энергетических запасов из России в Китай», — считает Кошкин.

При этом, по мнению политолога, власти Монголии стремятся балансировать между этой группой и группой США и их пособников, так как у них тоже есть ресурсы, от которых страна хочет «что-то откусить».

«Находясь в таком положении, можно сначала улыбнуться, потом повернуться в другую сторону и улыбнуться там. Они балансируют и таким образом выигрывают», — убежден эксперт.

Он добавил, что «так как МУСом командуют власти Штатов», в Монголии понимали, что они не будут требовать от них ареста Владимира Путина.

Напомним, власти Монголии пригласили российского президента на традиционный юбилей битвы на Халхин-Голе. ЕС и Украина призывают Улан-Батор задержать Путина, так как Монголия признает юрисдикцию МУС, однако власти страны эти требования проигнорировали. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее визит в Монголию назвали «триумфом» Путина.

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