Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу могли вынудить подать в отставку после его слов о том, что западные страны не помогают Киеву победить в конфликте. Такое мнение высказал немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком на своей странице в Twitter.

«Министр иностранных дел Украины Кулеба был вынужден уйти в отставку через несколько дней после того, как признал, что Украина проигрывает войну и что в этом виноват Запад. Режим Зеленского находится на последнем издыхании», — написал Дотком.

4 сентября спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил о поступлении в парламент заявления об увольнении от Кулебы. Его рассмотрят на одном из предстоящих пленарных заседаний.

До этого газета FT писала, что украинские чиновники обеспокоились кадровыми перестановками и увольнениями в кабмине Украины.

Ранее на Украине подала в отставку вице-премьер Верещук.