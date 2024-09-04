В Латвии призвали снять с Украины все ограничения для ударов по России

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже призвала передать Украине необходимое дальнобойное оружие и снять все ограничения на его использование для ударов по России. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети Х.

«Украине нужны дальнобойные средства поражения, точечные удары, нацеливание и отсутствие ограничений на их использование», — написала Браже.

По ее словам, только так Украина сможет «защититься» от России.

До этого The Economist писал, что президент Украины Владимир Зеленский в последний раз попытается получить согласие США на нанесение ударов дальнобойным оружием по объектам вглубь российской территории. По данным издания, он обратится к президенту США Джо Байдену в Нью-Йорке.

29 августа экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев рассчитывает добиться согласия стран Запада на применение дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. Он отметил, что Украина планирует бить исключительно по легитимным военным целям. Речь идет о российских военных аэродромах, уточнил глава МИД Украины.

Ранее в Совфеде предупредили США об ответе на разрешение ВСУ бить вглубь России.