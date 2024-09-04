Захарова связала просьбы Украины об оружии с ситуацией на фронте

Украина просит союзников снять ограничения на удары дальнобойным оружием по российской территории из-за ухудшения ситуации на фронте. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, украинские власти «продолжают упрашивать Запад снять ограничений на удары по территории нашей страны дальнобойным вооружением» в условиях «неуклонно ухудшающейся для ВСУ ситуации на фронте».

По ее мнению, это станет «планом беды» а не победы.

4 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что удары американским оружием по российской территории уже наносятся, Украина будет продолжать это делать и вглубь территории России.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что США не изменили своего отношения к соответствующему запрету для украинской армии.

Ранее стало известно о намерении США передать Украине дальнобойные ракеты JASSM.