Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Джонсон призвал снять ограничения для ВСУ по применению ATACMS и «снести» Крымский мост

Экс-премьер Британии Джонсон призвал Запад помочь Украине снести Крымский мост

close
Peter Nicholls/Reuters

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон призвал Запад отменить ограничения для ВСУ по использованию дальнобойного оружия и помочь Украине «снести» Крымский мост. Соответствующие заявления он сделал в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, отрывок публикует RT.

«Нам следует передать им ракеты ATACAMS, теперь нам надо дать им право на использование этого оружия. Нам следует убрать ограничения на дальность использования — это безумие, когда мы говорим им, что они не могут атаковать российские силы внутри России, когда они собираются атаковать Украину», — сказал Джонсон.

Экс-премьер отметил, что ВС РФ не налагают на себя подобных ограничений. Запад должен помочь Киеву снести» Крымский мост» и дать украинцам средство, чтобы поставить Крым под угрозу, считает он.

До этого Джонсон призвал разрешить атаковать территорию РФ ракетами Storm Shadow. Джонсон призвал действующего премьер-министра Британии «перестать бездельничать» и напомнил, что именно британские Challenger нарушили табу на отправку танков Украине и побудили другие страны последовать их примеру.

Ранее в Совфеде связали с «истерикой Киева» попытки добиться разрешения бить вглубь РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами