Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон призвал Запад отменить ограничения для ВСУ по использованию дальнобойного оружия и помочь Украине «снести» Крымский мост. Соответствующие заявления он сделал в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, отрывок публикует RT.

«Нам следует передать им ракеты ATACAMS, теперь нам надо дать им право на использование этого оружия. Нам следует убрать ограничения на дальность использования — это безумие, когда мы говорим им, что они не могут атаковать российские силы внутри России, когда они собираются атаковать Украину», — сказал Джонсон.

Экс-премьер отметил, что ВС РФ не налагают на себя подобных ограничений. Запад должен помочь Киеву снести» Крымский мост» и дать украинцам средство, чтобы поставить Крым под угрозу, считает он.

До этого Джонсон призвал разрешить атаковать территорию РФ ракетами Storm Shadow. Джонсон призвал действующего премьер-министра Британии «перестать бездельничать» и напомнил, что именно британские Challenger нарушили табу на отправку танков Украине и побудили другие страны последовать их примеру.

Ранее в Совфеде связали с «истерикой Киева» попытки добиться разрешения бить вглубь РФ.