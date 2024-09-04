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В Кремле обозначили пределы для расширения БРИКС

Песков: есть предел для расширения БРИКС, будет определен статус страны-партнера

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Росконгресс

Пределы для расширения БРИКС есть, на саммите в Казани предстоит обсудить статус партнеров организации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Предстоит всем вместе определить, сколько может быть этих партнеров, кто может быть партнерами и так далее. Это все будет обсуждаться в Казани», -— рассказал представитель Кремля.

2 сентября Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС, о чем сообщило агентство Bloomberg. В августе соответствующую заявку подал Азербайджан.

На сегодняшний день в межправительственную организацию, основанную в 2006 году, входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что расширение БРИКС говорит о решимости мирового сообщества скинуть с себя неоколониальный гнет Запада и бороться с его либеральной диктатурой.

Ранее Песков заявил, что Турция давно проявляет интерес к вступлению в БРИКС.

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