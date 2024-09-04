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В Кремле сомневаются, что США откажутся от помощи Украине

Песков: Россия не видит предела росту вовлеченности США в конфликт на Украине

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Соединенные Штаты постоянно повышают степень своей вовлеченности в конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля ответил на вопрос, как поступит Москва в том случае, если Вашингтон разрешит Киеву наносить удары вглубь России дальнобойным американским оружием.

По мнению Пескова, нет оснований полагать, что степень вовлеченности США в украинский конфликт упрется в какой-то предел и дальше не пойдет.

23 августа в пресс-службе Белого дома сообщили, что США передадут Украине новый пакет вооружений. В него войдут ракеты для средств противовоздушной обороны (ПВО), противодроновое и противотанковое оружие, снаряды.

При этом позднее пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Вашингтон и далее не намерен разрешать Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать оружие для ударов вглубь России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил у Запада разрешения бить вглубь России.

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