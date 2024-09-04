Россия контактирует с Израилем по заложникам, удерживаемым ХАМАС

Россия продолжает контакты с Израилем по вопросу освобождения заложников, которых удерживает палестинская группировка ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам, передает РИА Новости.

«Мы продолжаем наши контакты с израильской стороной», — сказал он, отвечая на вопрос, обращался ли Израиль к российской стороне за помощью в освобождении людей из плена ХАМАС.

3 сентября ТАСС со ссылкой на официального представителя военного крыла ХАМАС, «Бригад Иззэддина аль-Кассама», Абу Убайда писал, что охраняющие израильских заложников в секторе Газа конвоиры получили специальные указания на случай, если к их местам содержания приблизятся военные Израиля.

1 сентября в Тель-Авиве на акцию за скорейшее освобождение заложников вышли полмиллиона израильтян.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил родителям россиянина Александра Лобанова и извинился перед ними за то, что их сына не удалось спасти из плена живым.

Ранее ХАМАС показал кадры с последними словами заложников.