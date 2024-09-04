Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку после ареста самолета президента

Правительство Венесуэлы выразило признательность российскому министерству иностранных дел, в частности, его официальному представителю Марии Захаровой за поддержку в связи с арестом самолета президента Николаса Мадуро. Об этом сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль в своем Telegram-канале.

«От имени президента Николаса Мадуро мы благодарим Марию Захарову за ее четкое осуждение недавних неоколониальных действий США, которые захватили венесуэльский президентский самолет», — отметил венесуэльский дипломат.

Кроме того, власти Венесуэлы подчеркнули свою поддержку требований боливарианского правительства о возвращении украденного имущества и защите своего суверенитета.

2 сентября Соединенные Штаты арестовали самолет президента Мадуро, направив его во Флориду. Вашингтон подозревает, что Мадуро приобрел самолет, нарушая санкции США.

Венесуэльский МИД позже заявил, что арест самолета является актом пиратства.

Немецкий бизнесмен Ким Дотком предложил, что Мадуро может заменить конфискованный самолет на российский Ил-96. Мария Захарова также предположила, что американцы могут попытаться использовать новый самолет для продвижения Гуайдо или его двойника как «президента Венесуэлы».

Ранее Мадуро перенес Рождество на 1 октября.