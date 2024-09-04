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Мадуро перенес Рождество на 1 октября

В Венесуэле в этом году будут отмечать Рождество 1 октября из-за указа Мадуро

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Miraflores Palace/Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сделал заявление о том, что в этом году празднество католического Рождества начнется 1 октября. Об этом пишет британское издание The Guardian.

«Сейчас сентябрь, и уже чувствуется приближение Рождества. Поэтому в этом году — в знак уважения и благодарности — я собираюсь издать указ о переносе Рождества на 1 октября», — заявил Мадуро во время одного из своих частых появлений на телевидении.

Как пишет издание, лидер Венесуэлы, который сталкивается с тем, что эксперты называют самым большим политическим вызовом за все его бурное 11-летнее правление, пообещал всем венесуэльцам Рождество, наполненное «миром, счастьем и безопасностью».

В то же время издание Bloomberg сообщило, что США готовы объявить индивидуальные санкции против 15 высокопоставленных деятелей администрации Венесуэлы за их предполагаемое воспрепятствование «проведению свободных и справедливых президентских выборов». По неподтвержденным данным, среди них есть министр иностранных дел Иван Хиль, председатель Верховного суда Карислия Беатрис Родригес Родригес и высокопоставленный член избирательного совета Росальба Хиль Пачеко.

Ранее власти Венесуэлы захотели арестовать бывшего кандидата в президенты Гонсалеса.

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