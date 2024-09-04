Президент Боливии подтвердил участие в саммите БРИКС в Казани

Боливийский президент Луис Арсе будет участвовать в саммите БРИКС в Казани. Об этом в интервью РИА Новости сообщила министр иностранных дел Боливии Селинда Соса.

Отвечая на вопрос, принял ли Арсе приглашение посетить саммит БРИКС, глава МИД подчеркнула, что присутствие боливийского лидера подтверждено.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что расширение БРИКС говорит о решимости мирового сообщества скинуть с себя неоколониальный гнет Запада и бороться с его либеральной диктатурой.

3 сентября президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух принял приглашение российского коллеги Владимира Путина принять участие во встрече в формате «аутрич БРИКС плюс», которая пройдет в Казани в октябре текущего года.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, согласие на участие в саммите уже дали 18 из 36 приглашенных глав государств.

Ранее Турция подала заявку на вступление в БРИКС.