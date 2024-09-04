На Украине обеспокоились после отставок в правительстве

Ряд чиновников в Киеве обеспокоились кадровыми перестановками и увольнениями в кабмине Украины. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что чиновники боятся, что после проведенных кадровых решений президент Украины Владимир Зеленский укрепится во власти внутри администрации. Издание подчеркивает, что часть из ушедших в отставку министров займут новые посты.

Ожидается, что 4 сентября могут произойти новые уходы с должностей, говорится в публикации.

До этого стало известно, что вице-премьер, министр реинтеграции Украины Ирина Верещук заявила о своей отставке.

Также сообщалось, что три украинских министра написали заявления об отставке. Речь идет о главе украинского минюста Денисе Малюське, министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александре Камышине, а также о министре защиты окружающей среды Руслане Стрельце.

Заявление об увольнении поступило также от председателя Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля.

3 сентября сообщалось, что новые кадровые перестановки могут произойти в ближайшее время в офисе президента Зеленского, а также в кабинете министров Украины.

Ранее сообщалось, что на Украине могут уволить премьера.