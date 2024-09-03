На Украине подала в отставку вице-премьер Верещук

Вице-премьер, министр реинтеграции Украины Ирина Верещук заявила о своей отставке. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Верещук, после почти трех лет работы в правительстве она подала заявление об отставке.

Она поблагодарила за доверие президента Украины Владимира Зеленского и выразила признательность за сотрудничество премьер-министру Денису Шмыгалю и членам кабинета министров.

Также она поблагодарила за поддержку депутатов Верховной рады.

До этого сообщалось, что три украинских министра написали заявления об отставке. Речь идет о главе украинского минюста Денисе Малюське, министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александре Камышине, а также о министре защиты окружающей среды Руслане Стрельце.

Заявление об увольнении поступило также от председателя Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля.

3 сентября сообщалось, что новые кадровые перестановки могут произойти в ближайшее время в офисе президента Зеленского, а также в кабинете министров Украины.

Ранее сообщалось, что на Украине могут уволить премьера.