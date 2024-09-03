На Украине анонсировали смену более 50% кабмина

Глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия анонсировал смену более 50% кабмина страны. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Как и обещали, большую перезагрузку правительства уже можно ожидать на этой неделе. Более 50% штатной численности кабинета министров Украины претерпят изменения», — написал депутат.

По его словам, 4 сентября в Раде пройдет заседание, на котором будут рассмотрены вопросы увольнений, а 5 сентября — назначений.

При этом на заседании фракции «Слуги народа», запланированном на 4 сентября, будет определен «окончательный перечень», заявил Арахамия.

3 сентября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Ростислав Шурма покидает свой пост.

По его словам, уходящий со своего поста Шурма «чувствует, что все идет к большим проблемам», поэтому давно высказывал желание «соскочить».

В этот же день спикер Рады Руслан Стефанчук сообщил, что вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подала в отставку.

Ранее на Украине уволили замглавы минздрава, отвечавшего за бюджет.