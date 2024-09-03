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Зеленский заявил о планах ВСУ удерживать территории Курской области

Зеленский: ВСУ будут удерживать захваченные территории Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют удерживать захваченные территории в Курской области. Об этом в интервью телеканалу NBC News заявил украинский президент Владимир Зеленский.

По его словам, ВСУ будут «удерживать» территорию, так как «это является неотъемлемой частью «плана победы» по прекращению войны».

25 августа Зеленский назвал действия украинской армии в Курской области частью «крупной военно-политической операции».

До этого Зеленский опроверг сообщения о том, что Киев пошел в атаку на Курскую область ради «усиления переговорной позиции».

Он также заявил, что Украина, проводя атаку на этот приграничный российский регион, стремилась «пополнить обменный фонд». Кроме того, по словам украинского лидера, атака на Курскую область была предпринята, чтобы якобы предотвратить наступление российских войск на Сумскую область.

Ранее на Западе заявили о первом этапе ответа России на операцию ВСУ в Курской области.

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