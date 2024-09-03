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В МИД РФ заявили, что «рецепты» Борреля ведут к военному столкновению ЕС с Россией

МИД: следование рецептам Борреля грозит рисками военного столкновения ЕС с РФ

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MFA Russia/Global Look Press

Следование «рецептам» главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля грозит рисками неминуемого военного столкновения стран ЕС с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.

По ее словам, последствия этого столкновения будут катастрофическими.

Захарова также напомнила, что Боррель неоднократно давал понять, что прекращение украинского конфликта не в интересах Евросоюза, хотя при желании ЕС мог бы остановить боевые действия «в течение двух недель», прекратив предоставлять оружие Украине. Вместо этого в Европейском союзе делаются заявления о необходимости ускорить и нарастить поставки вооружений Киеву, обратила внимание она.

Кроме того, дипломат отметила, что частью стратегии Евросоюза по затягиванию конфликта является поддержка нереализуемых ультиматумов в адрес России в стиле «формулы Зеленского» и пренебрежительное игнорирование инициатив стран мирового большинства.

«Таким образом, ЕС по-прежнему делает ставку на продолжение войны, а не на достижение мира за столом переговоров», — добавила Захарова.

29 августа Боррель приветствовал атаку подразделений Вооруженных сил Украины на Курскую область, назвав это «стратегическим мужеством». Вместе с тем он призвал дать украинским войскам больше средств противовоздушной обороны, а также снять все ограничения на удары по территории России западным оружием.

Ранее на Западе заговорили о планах Европы начать войну с Россией.

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