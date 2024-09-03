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Заместитель генсека НАТО объявил о своем уходе

Заместитель генсека НАТО Джоанэ заявил об уходе с поста 10 сентября

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Visar Kryeziu/AP Photo

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ известил генсека альянса Йенса Столтенберга о том, что покинет свой пост 10 сентября. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Североатлантического альянса.

«Джоанэ — настоящий трансатлантист, и его работа с партнерами принесла много преимуществ НАТО», — приводит пресс-служба слова Столтенберга.

В Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Джоанэ написал, что находиться в руководстве НАТО было для него честью.

Мирча Джоанэ является 66-летним румынским политиком, пост заместителя генсека НАТО он занимает с 17 июля 2019 года. По данным агентства, он будет баллотироваться в президенты Румынии на выборах, которые состоятся в конце ноября - начале декабря.

До этого послы стран — участниц НАТО утвердили премьер-министра Нидерландов Марка Рютте следующим генсеком организации. Политик сменит Столтенберга, который исполняет свои обязанности уже почти 10 лет. Его мандат несколько раз продлевался из-за неспособности блока согласовать другого кандидата. Он приступит к исполнению своих обязанностей с октября 2024 года.

Ранее генсек НАТО назначил главу представительства организации на Украине.

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