Песков: Монголия и РФ не имеют задачи что-то показать Западу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Монголия и Россия не имеют задачи что-то показывать Западу, эти страны преследуют задачи развития двусторонних отношений. Об этом он сказал на видео, размещенном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«У Монголии и России не стоит задача что-то показывать западным странам. Мы являемся соседями, ближайшими соседями, и мы преследуем задачу развития наших двусторонних отношений», — сказал официальный представитель Кремля.

2 сентября российский лидер прибыл в Монголию с официальным визитом. На следующий день Путин провел встречу с президентом республики Ухнаагийном Хурэлсухом.

В ходе переговоров Путин рассказал, что в настоящее время отношения между Москвой и Улан-Батором развиваются по всем направлениям. В частности, российский лидер обратил внимание на их эффективное взаимодействие в сферах экономики и политики.

Также глава государства поблагодарил Монголию за сохранение исторической памяти.

Ранее Хурэлсух оценил значимость визита Путина в Монголию.