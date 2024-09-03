Стало известно о намерении США передать Украине дальнобойные ракеты JASSM

США близки к заключению соглашения о поставке Украине крылатых ракет большой дальности JASSM, которые могут «проникать вглубь территории России». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«США близки к заключению соглашения о поставке Украине крылатых ракет большой дальности, которые могут достичь территории России... Ожидается, что о включении совместных ракет класса «воздух-поверхность» (JASSM) в пакет вооружений будет объявлено этой осенью», — говорится в сообщении издания.

Сообщается, что на данный момент США решают технические вопросы перед отправкой этих ракет в распоряжение ВСУ.

По словам неназванных американских официальных лиц, отправка ракет JASSM на Украину может существенно изменить «стратегический ландшафт конфликта».

Кроме того, агентство, ссылаясь на военных экспертов, сообщает, что передача упомянутых ракет ВСУ якобы «может отодвинуть» российские склады снабжения «на сотни миль назад».

Как сообщает Reuters, старые модели JASSM имеют дальность поражения около 370 км.

До этого председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что в Киеве царит истерия по поводу возможностей нанесения ударов вглубь России поставляемым Западом оружием.

Ранее Зеленский попросил у Запада разрешения бить вглубь России.