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Путин и президент Монголии посетили памятник Жукову

Путин и Хурэлсух возложили цветы к памятнику Жукову в столице Монголии

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Телеграм-канал «RIA_Kremlinpool»

Президенты РФ и Монголии Владимир Путин и Ухнаагийн Хурэлсух возложили цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову в Улан-Баторе. Об этом сообщается в Telegram-канале RIA_Kremlinpool.

В материале уточняется, что на мероприятии присутствовала 100-летняя жительница республики Цэрэнгийн Чимэдцэрэн. Она является единственным оставшимся в живых ветераном боевых действий на реке Халхин-Гол.

Речь идет о локальном вооруженном конфликте, который произошел между советско-монгольскими войсками и Вооруженными силами Японии в 1939 году. Сражения на территории Монголии продолжались с весны по осень того года.

2 сентября 2024 года Путин прибыл в Улан-Батор с официальным визитом. На следующий день российский лидер провел встречу с монгольским коллегой, при этом Хурэлсух лично встретил гостя на центральной столичной площади Сухэ-Батора.

Во время беседы президент РФ обратил внимание, что сейчас отношения двух стран развиваются по всем направлениям. В том числе Путин обратил внимание на эффективное сотрудничество Москвы и Улан-Батора в сферах политики и экономики.

Ранее Хурэлсух ответил на приглашение Путина посетить саммит БРИКС в Казани.

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