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В Нидерландах призвали прекратить поддержку Украины

Голландская правая партия призвала немедленно прекратить поддержку Украины

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Depositphotos

Голландская крайне правая партия «Форум за демократию» заявила в X, что Нидерланды должны немедленно прекратить поддержку Украины. Заявление было сделано после того, как премьер-министр Нидерландов Дик Схоф объявил о выделении нового пакета помощи для Киева в €200 млн.

По мнению партии, неприемлемо продолжать поддержку Украины после того, как стало известно, что президент Владимир Зеленский лично санкционировал атаки на «Северные потоки», энергетическую инфраструктуру Нидерландов.

«Форум за демократию» считает, что Нидерланды должны немедленно прекратить поддержку Украины», — говорится в публикации.

Дик Схоф впервые посетил Украину в новой должности накануне и объявил о выделении нового пакета помощи. Кроме этого, он заверил, что Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку от его страны. На встрече с премьером Зеленский заявил, что Украине недостаточно только разрешения наносить удары западными ракетами вглубь России, нужно еще и само оружие.

Ранее Голландский суд арестовал активы «Газпрома» в компании Wintershall Noordzee.

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