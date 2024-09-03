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В РФ хотят отменить все формально действующие законы времен Советского Союза

Минюст РФ подготовил приказ об отмене формально действующих актов времен СССР

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Министерство юстиции РФ намерено отменить все формально действующие нормативные правовые акты, принятые органами юстиции СССР и РСФСР в период до 12 декабря 1991 года. Об этом заявил глава ведомства Константин Чуйченко, передает РИА Новости.

Во вторник, 3 сентября, он принял участие в заседании коллегии Минюста РФ.

«Подготовлен и в ближайшее время будет подписан приказ <...> об отмене всех формально действующих нормативных правовых актов органов юстиции СССР и РСФСР, принятых до 12 декабря 1991 года», — сказал Чуйченко в ходе совещания.

Глава ведомства добавил, что исключения составят акты, принятые советскими органами юстиции совместно с иными ведомствами. То же касается документов, которые содержат информацию для служебного пользования и составляющие государственную тайну сведения.

28 августа российский министр юстиции рассказал о ходе подготовки проекта нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ. По его словам, сейчас документ проходит процедуру согласования. При этом Чуйченко назвал данный процесс достаточно длительным и трудоемким.

Ранее в Минюсте РФ предложили расширить практику назначения принудительных работ.

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