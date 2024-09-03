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Маск оценил статью о его возможном назначении в команду Трампа

Маск признался, что с нетерпением ждет назначения в администрацию Трампа

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Reuters

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что «не может дождаться» своего назначения в команду кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети X.

Таким образом бизнесмен прокомментировал одну из статей в газете The Washington Post. В ней журналисты со ссылкой на осведомленные источники сообщили, что экс-хозяин Белого дома в случае своей победы на ноябрьских выборах может создать специальную комиссию для аудита государственных программ. При этом, по данным издания, политик рассматривает Маска в качестве одного из ее потенциальных руководителей.

«Я не могу дождаться. В правительстве много пустых трат и ненужного регулирования, от которых нужно избавиться», — написал предприниматель.

26 августа Трамп заявил, что в случае своего возвращения к власти он готов предложить Маску место в правительстве США. Как сказал кандидат в президенты, бизнесмен мог бы консультировать чиновников по ряду вопросов, в том числе связанных с развитием искусственного интеллекта.

Ранее Маск организовал «президентские выборы» в социальной сети Х.

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