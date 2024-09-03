Захарова отреагировала на предложение Тайваня к КНР отобрать у России Дальний Восток

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россию и Китай не интересуют мнения маргинальных политиков, поскольку Москва и Пекин официально зафиксировали отказ от любых территориальных претензий. Так она прокомментировала призыв главы Тайваня Лай Циндэ к КНР отобрать у России Дальний Восток, сообщает ТАСС.

«Мнения отдельных маргинальных политиков, обуреваемых реваншистскими синдромами, могут интересовать кого угодно, только не нас. Так что подстрекаемый американцами к сепаратизму Лай может «лаять» сколько угодно. Это не принесет ничего хорошего ни ему, ни жителям Тайваня», — заявила Захарова.

Она напомнила, что взаимный отказ от территориальных претензий друг к другу был зафиксирован между РФ и КНР в договоре от 2001 года, а последняя точка была поставлена в 2004 году ратификацией Дополнительного соглашения о российско-китайской государственной границе на ее Восточной части.

Захарова также отметила, что Москва разделяет принцип «одного Китая» и считает Тайвань его частью. Тайбэю не следует переоценивать себя, заглядываясь «на что-то чужое», отметила дипломат. Представитель МИД РФ посоветовала Лай Циндэ заняться внутренними проблемами, в том числе в отношениях с материковым Китаем.

До этого президент Тайваня Лай Циндэ заявил, что, поскольку Китай считает остров частью своей территории, то Пекину следует отобрать у России Дальний Восток, который был утрачен по итогам заключения Айгунского договора между Российской Империей и Империей Цинь в 1858 году.

Ранее в Совфеде резко отреагировали на предложение Тайваня к КНР отобрать у РФ Дальний Восток.