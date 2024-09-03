В России оценили призыв Тайваня к Китаю отобрать Дальний Восток

Слова президента Тайваня Лай Циндэ о том, что Китай должен отобрать у России Дальний Восток, безграмотны и безответственны, заявил историк, политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. В беседе с 360.ru он подчеркнул, что у России с КНР нет никаких территориальных споров.

Напомним, Лай Циндэ заявил, что «Россия сейчас находится в самом слабом положении» и Китай мог бы вместо Тайваня заняться возвращением территории на Дальнем Востоке. Станкевич отметил иронию, что эти слова прозвучали от лидера острова, который является неотъемлемой частью Китая.

«Китай считает его, вот этого человека Лай Цзин-дэ, губернатором, а он называет себя президентом. Ему стоило бы разобраться в первую очередь с Пекином все-таки, как правильно называется его должность для начала», — подчеркнул политолог.

Он также согласился, что когда-то была дискуссия по вопросу российско-китайской границы, однако она давно улажена – Россия уступила Китая около полутора сотен островов, после чего страны заключили договор. Сегодня граница утверждена, никаких вопросов Москва и Пекин друг к другу не имеют, подчеркнул Станкевич. Он назвал слова тайваньского лидера «чистой спекуляцией», не основанной на фактах.

Ранее в Совфеде отреагировали на предложение Тайваня к КНР отобрать у РФ Дальний Восток.