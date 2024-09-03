Завершилась беседа Путина с президентом Монголии в узком составе

Завершилась беседа президентов России и Монголии Владимира Путина и Ухнагийн Хурэлсуха в узком составе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

По информации пресс-службы, главам государств еще предстоит провести переговоры с участием членов делегаций.

2 сентября Путин впервые посетил страну, которая признает юрисдикцию МУС и должна арестовать его. Это Монголия, чьи власти сами пригласили российского президента принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия военной победы советских и монгольских сил над Японией на реке Халхин-Гол. Евросоюз призвал Монголию арестовать Путина.

Улан-Батор должен соблюдать обязательства перед МУС, заявила на брифинге 2 сентября официальный представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали. МИД Украины 30 августа также требовал, чтобы российского президента задержали в Монголии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе предупредили Монголию о последствиях из-за визита Путина.