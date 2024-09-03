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Дотком предложил Мадуро российскую альтернативу конфискованному США самолету

Дотком предложил Мадуро заменить конфискованный США самолет на российский Ил-96

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Miraflores Palace/Reuters

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком считает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро может заменить конфискованный США в Доминикане самолет на российский Ил-96. Соответствующая публикация появилась в его соцсети Х.

«Мадуро это не сильно заденет. Он может просто приобрести российский президентский самолет Ил-96, который явно будет вариантом получше. США лишь оказали ему услугу», — считает Дотком.

2 сентября США арестовали самолет президента Венесуэлы и переправили его во Флориду. В американском минюсте заявили, что воздушное судно конфисковали из-за нарушения законов Соединенных Штатов о санкциях.

После этого министр коммуникаций, культуры и туризма Фредди Няньес обвинил США в пиратстве. Министр опубликовал заявление правительства Венесуэлы. Из документа следует, что США неоднократно использовали свое положение для давления на более мелкие страны.

Ранее в МИД РФ заявили, что арестованный самолет Мадуро могут отдать экс-лидеру оппозиции.

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