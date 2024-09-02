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В МИД РФ заявили, что арестованный самолет Мадуро могут отдать экс-лидеру оппозиции

Захарова не исключила, что США могут отдать Гуайдо арестованный самолет Мадуро

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MFA Russia/Global Look Press

Соединенные Штаты могут отдать конфискованный самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро бывшему лидеру оппозиции Хуану Гуайдо. Такое мнение в своем Telegram-канале выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Не исключаю, что затем американские «мистеры Смиты» засунут в этот самолет Гуайдо или Гуайдо №2 и начнут опять возить по миру, выдавая за президента Венесуэлы», — написала она.

Вечером 2 сентября стало известно, что США арестовали самолет Николаса Мадуро и переправили его во Флориду. В американском минюсте сообщили, что самолет президента Венесуэлы был арестован из-за нарушения законов Соединенных Штатов о санкциях.

22 августа Верховный суд подтвердил результаты избиркома и признал Николаса Мадуро избранным президентом Венесуэлы с 2025 по 2031 годы. Оппозиция не признала победу Мадуро на выборах в Венесуэле и назвала победителем Эдмундо Гонсалеса.

Ранее в Венесуэле произошли масштабные перестановки в правительстве.

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