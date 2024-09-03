Зеленский заявил, что Украине недостаточно разрешения для ударов вглубь России

Украине недостаточно только разрешения наносить удары западными ракетами вглубь России, нужно еще и само оружие. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, передает РБК.

Он рассказал, что четыре страны имеют «соответствующие инструменты», которые Украина может задействовать. Речь идет о США, Великобритании, Франции и Германии.

«Только позволить — этого мало. Если одна только страна разрешила, а такие месседжи уже есть, мы должны знать, дала ли страна на данный момент соответствующее оружие. То есть нужно не только разрешение, нужно еще и оружие», — цитирует Зеленского издание.

На сегодняшний день Киев смотрит на этот вопрос «более позитивно», добавил украинский лидер.

До этого The Economist писала, что Зеленский в последний раз попытается получить согласие США на нанесение ударов дальнобойным оружием по объектам вглубь российской территории. По данным издания, он обратится к президенту США Джо Байдену в Нью-Йорке.

Ранее Украина передала США список целей для ударов по территории РФ.