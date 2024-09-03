Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава ЕК Фон дер Ляйен потребовала выдвигать женщин на посты еврокомиссаров

Pilitico: Фон дер Ляйен потребовала от ЕС выдвигать женщин на посты в ЕК

close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен потребовала от стран Европейского союза выдвигать женщин на посты еврокомиссаров в новом составе ЕК. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники среди европейских чиновников.

Издание пишет, что глава ЕК таким образом пытается не допустить потенциального унижения от составления команды, где преобладают мужчины.

Трое дипломатов ЕС рассказали газете, что фон дер Ляйен оказывала давление как минимум на пять стран ЕС, включая Мальту и Словению. Она также настаивала на выдвижении двух потенциальных еврокомиссаров обоих полов, чтобы в будущем выбрать между ними.

В то же время другие источники Politico утверждают, что страны ЕС не воспринимают всерьез призывы главы ЕК, пытаясь «бросить вызов ее власти». Так, один из дипломатов рассказал, что премьер Мальты Роберт Абела не заменит уже выбранного кандидата от страны на женщину, чтобы «не подрывать свой авторитет».

Газета отмечает, что если фон дер Ляйен не сможет придерживаться гендерного равенства в новом составе Европейской комиссии, она таким образом не выполнит одну из своих целей, заявленных несколько месяцев назад на европейских выборах.

Ранее глава ЕК заявила, что некоторые политики в ЕС «мутят воду» насчет Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами