Глава ЕК Фон дер Ляйен потребовала выдвигать женщин на посты еврокомиссаров

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен потребовала от стран Европейского союза выдвигать женщин на посты еврокомиссаров в новом составе ЕК. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники среди европейских чиновников.

Издание пишет, что глава ЕК таким образом пытается не допустить потенциального унижения от составления команды, где преобладают мужчины.

Трое дипломатов ЕС рассказали газете, что фон дер Ляйен оказывала давление как минимум на пять стран ЕС, включая Мальту и Словению. Она также настаивала на выдвижении двух потенциальных еврокомиссаров обоих полов, чтобы в будущем выбрать между ними.

В то же время другие источники Politico утверждают, что страны ЕС не воспринимают всерьез призывы главы ЕК, пытаясь «бросить вызов ее власти». Так, один из дипломатов рассказал, что премьер Мальты Роберт Абела не заменит уже выбранного кандидата от страны на женщину, чтобы «не подрывать свой авторитет».

Газета отмечает, что если фон дер Ляйен не сможет придерживаться гендерного равенства в новом составе Европейской комиссии, она таким образом не выполнит одну из своих целей, заявленных несколько месяцев назад на европейских выборах.

Ранее глава ЕК заявила, что некоторые политики в ЕС «мутят воду» насчет Украины.