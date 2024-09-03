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Ганчев заявил, что Украина блокирует обмен гражданских активистов

Ганчев заявил, что Украина отказывается от обмена гражданских активистов

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Виктор Антонюк/РИА Новости

Украина блокирует обмен гражданского населения, включая пророссийских активистов. Об этом заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

По его словам, украинские власти в СМИ заявляют о готовности идти на обмен, «но в реальности мы видим, что идет полная блокировка этих процессов».

То есть никто не идет ни на какие контакты… далеко не каждый гражданский человек, наш (находящийся в заключении у Украины. — «Газета.Ru»), может сейчас претендовать на этот обмен», — сказал Ганчев, отметив, что Киев пытается диктовать свои условия на всех переговорах об обмене.

По его мнению, разговаривать на эту тему на условиях России можно будет, когда линия фронта будет смещаться.

До этого посол по особым поручениям российского МИД Родион Мирошник, комментируя информацию о том, что ВСУ похищают мирных жителей Курской области, заявил, что таким образом украинская сторона пытается достичь паритета в количестве пленных для последующего обмена.

Ранее мобилизованный боец ВСУ рассказал, как оказался в российском плену.

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