Трамп заявил о полном праве на вмешательство в президентские выборы 2020 года

Бывший президент США Дональд Трамп заявил об имевшемся у него полном праве на вмешательство в ход выборов 2020 года. Об этом Трамп рассказал в интервью американскому телеканалу Fox News.

Экс-глава государства выразил недоумение и возмущение тем, что его обвиняют во вмешательстве в президентские выборы, на что он имел полное право.

Трамп подверг критике министерство юстиции США за то, что он стал объектом преследования со стороны ведомства. При этом экс-президент подчеркнул, что уголовные дела лишь повысили его популярность среди американцев.

До этого Трамп выразил надежду, что Бог верит в его способность исправить Соединенные Штаты, приведя страну в порядок.

28 августа Трамп заявил, что Бог спас его, чтобы он «спас мир и Америку». По словам Трампа, подтвердит его божественное предназначение победа на президентских выборах.

Ранее Трамп заявил о вреде передачи оружия Украине.