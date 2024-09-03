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Российский посол обвинил США в огромных жертвах из-за «проекта Украина»

Посол Антонов: американский «проект Украина» повлек жертвы славянского народа

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Shannon Stapleton/Reuters

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американский «проект Украина» повлек за собой огромные жертвы славянского народа. Его мнение опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.

Дипломат подчеркнул, что Россия справится с новым вызовом для своей безопасности, а цели и задачи специальной военной операции на Украине будут выполнены.

По словам Антонова, чиновники США игнорируют очевидные факты преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ) по отношению к военнопленным и мирным жителям.

До этого в СК России сообщали, что следователи займутся расследованием очередных преступлений ВСУ в отношении мирных жителей Белгородской области.

1 сентября при обстреле Белгорода Вооруженными силами Украины была серьезно ранена женщина с двумя маленькими детьми. Первую помощь им оказали случайные прохожие.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что двое детей, пострадавших при атаке украинских войск на Белгород, находятся в крайне тяжелом состоянии.

Ранее Песков рассказал о проекте США «Украина — НАТО».

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Операция на Украине
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