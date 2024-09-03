Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американский «проект Украина» повлек за собой огромные жертвы славянского народа. Его мнение опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.

Дипломат подчеркнул, что Россия справится с новым вызовом для своей безопасности, а цели и задачи специальной военной операции на Украине будут выполнены.

По словам Антонова, чиновники США игнорируют очевидные факты преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ) по отношению к военнопленным и мирным жителям.

До этого в СК России сообщали, что следователи займутся расследованием очередных преступлений ВСУ в отношении мирных жителей Белгородской области.

1 сентября при обстреле Белгорода Вооруженными силами Украины была серьезно ранена женщина с двумя маленькими детьми. Первую помощь им оказали случайные прохожие.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что двое детей, пострадавших при атаке украинских войск на Белгород, находятся в крайне тяжелом состоянии.

Ранее Песков рассказал о проекте США «Украина — НАТО».