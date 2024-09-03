Илон Маск назвал лживым заявление Камалы Харрис о Трампе

Американский предприниматель, мультимиллиардер Илон Маск назвал лживыми слова кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис в адрес бывшего главы государства Дональда Трампа. Пост об этом Маск разместил на своей странице в социальной сети X.

Харрис в соцсети написала, что Трамп в случае переизбрания якобы пообещал, что станет диктатором с первого дня вступления. В связи с этим она отметила, что демократы не позволят ему это сделать.

Маск, комментируя слова Харрис о Трампе, заявил, что она лжет.

До этого Маск сказал, что Демократическая партия США превратились в «коалицию преступников». По его словам, преступники зачастую голосуют за демократов, поэтому партия ведет себя слишком мягко по отношению к ним, чтобы не потерять свой электорат.

31 августа Маск заявил, что если на президентских выборах победит Харрис, то социальную сеть X ждут нападки в США, как сейчас происходит в Бразилии.

Ранее экс-президент Франции сравнил Маска с дьяволом.