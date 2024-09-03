Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Илон Маск назвал лживым заявление Камалы Харрис о Трампе

Илон Маск назвал лживыми слова Камалы Харрис в отношении Трампа

close
Global Look Press

Американский предприниматель, мультимиллиардер Илон Маск назвал лживыми слова кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис в адрес бывшего главы государства Дональда Трампа. Пост об этом Маск разместил на своей странице в социальной сети X.

Харрис в соцсети написала, что Трамп в случае переизбрания якобы пообещал, что станет диктатором с первого дня вступления. В связи с этим она отметила, что демократы не позволят ему это сделать.

Маск, комментируя слова Харрис о Трампе, заявил, что она лжет.

До этого Маск сказал, что Демократическая партия США превратились в «коалицию преступников». По его словам, преступники зачастую голосуют за демократов, поэтому партия ведет себя слишком мягко по отношению к ним, чтобы не потерять свой электорат.

31 августа Маск заявил, что если на президентских выборах победит Харрис, то социальную сеть X ждут нападки в США, как сейчас происходит в Бразилии.

Ранее экс-президент Франции сравнил Маска с дьяволом.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами