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В НАТО вновь раскритиковали планы Польши по перехвату ракет над Украиной

Europa Press: действия каждого члена НАТО могут повлиять на весь альянс

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Fabrizio Bensch/Reuters

Действия каждого члена НАТО, предпринимаемые в поддержку Украины, могут повлиять на весь альянс, который не стремится становиться стороной российско-украинского конфликта. Об этом со ссылкой на неназванного представителя НАТО сообщает агентство Europa Press.

Комментарий последовал после выступления главы МИД Польши Радослава Сикорского, который заявил, что долг Польши по защите своего воздушного пространства состоит в необходимости сбивать российские ракеты над Украиной.

«Хотя каждый союзник по НАТО имеет право на защиту своего воздушного пространства, представитель предупредил, что действия каждого члена в поддержку Украины «могут также повлиять на НАТО в целом», — говорится в сообщении агентства.

Перед этим заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ отреагировал на слова Сикорского, напомнив, что в альянсе принято обсуждать потенциально опасные решения. Он также подчеркнул, что страны НАТО должны любой ценой избегать эскалации, несмотря на «необходимость» поддерживать Киев.

Ранее в Госдуме ответили на заявление Польши о перехвате российских ракет над Украиной.

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