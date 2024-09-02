В Лондоне задержали польского чиновника, подозреваемого в коррупции

Бывший глава Государственного агентства стратегических резервов Польши (RARS) Михал Кучмеровский задержан в Великобритании по подозрению в махинациях с гуманитарной помощью Украине. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на польскую Национальную прокуратуру.

«Экс-глава RARS Михал К. задержан полицией в Лондоне», — сообщили в силовом ведомстве.

Также в махинациях с закупками от имени агентства подозреваются еще несколько сотрудников агентства.

23 августа в Польше разгорелся коррупционный скандал, связанный с поставкой генераторов на Украину и трениями между политическими противниками.

По информации издания «Страна.ua», суд вынес решение о заочном аресте Кучмеровского по обвинению в злоупотреблениях при поставках генераторов Украине. Реализация проекта велась на средства гранта ЕС в размере €114 млн. Следствие полагает, что при проведении закупок отдавалось предпочтение определенным компаниям, в чем есть коррупционная составляющая.

Ранее в Польше спрогнозировали возможные последствия войны с Россией.