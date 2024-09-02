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В Молдавии зарегистрировали Стояногло кандидатом в президенты

ЦИК Молдавии одобрил регистрацию Стояногло кандидатом в президенты

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RTR Moldova/YouTube

Центральная избирательная комиссия Молдавии одобрила регистрацию экс-генпрокурора Александра Стояногло кандидатом в президенты. Об этом сообщила глава ЦИК Анжела Караман, передает РИА Новости.

С инициативой о выдвижении Стояногло в качестве единого кандидата от оппозиции выступила партия социалистов Молдавии Игоря Додона. Однако переговоры по этому вопросу затягиваются.

Отмечается, что экс-гепрокурор выполнил основное правило, собрал более 15 тысяч подписей в разных населенных пунктах.

До этого кандидат в президенты Молдавии Василий Боля сообщил о втором отказе ЦИК в регистрации. По его мнению, действующий президент Молдавии Майя Санду боится честной конкуренции. Он собирается обжаловать решение ЦИК и продолжить борьбу за честные выборы.

Выборы президента Молдавии состоятся 20 октября 2024 года, одновременно с референдумом о вступлении страны в Европейский союз. На данный момент 18 политиков, Майю Санду, объявили о намерении участвовать в президентской гонке.

Ранее в Молдавии суд запретил блоку «Победа» участвовать в выборах.

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