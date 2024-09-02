Песков рассказал, каким способом Путин может проголосовать на выборах в сентябре

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков не исключает, что Владимир Путин в сентябре 2024 года проголосует в электронном формате. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что следует исходить из того, что в предыдущие голосования президент использовал электронный способ. По мнению Пескова, «это удобно».

До этого председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова заявила, что тестовое голосование перед выборами в Мосгордуму прошло успешно.

Как рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко отметил, что 23 августа в ходе тестового голосования жители могли проголосовать онлайн и на избирательных участках.

По его словам, система справилась с достаточно высокой нагрузкой и прошла все проверки разработчиков, добавив, что голосование прошло в штатном режиме. Он считает, что это позволит обеспечить бесперебойную работу системы электронного голосования в дни выборов.

Ранее в Москве начали обучать наблюдателей к выборам в сентябре.