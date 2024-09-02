Российский президент Владимир Путин прилетел в Монголию с официальным визитом. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что борт лидера РФ приземлился в аэропорту Улан-Батора.

Визит Путина продлится с 2 по 3 сентября и приурочен к победе советской и монгольской армии над японскими солдатами у реки Халхин-Гол на востоке Монголии. Программа визита включит в себя как участие в торжествах по случаю годовщины победы над Японией, так и встречу с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухой.

В ходе встречи президенты обсудят проблемы регионального и международного масштаба.

Монголия является страной, подписавшей Римский статут Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Путина. Москва юрисдикцию МУС не признает, и монгольские власти заявили, что не станут задерживать российского президента.

Ранее Евросоюз напомнил Монголии о ее обязательствах перед Международным уголовным судом.