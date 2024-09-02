Евросоюз напомнил Монголии о ее обязательствах перед Международным уголовным судом

Евросоюз обеспокоен предстоящим визитом президента России Владимира Путина в Монголию и напомнил Улан-Батору о его обязательствах как подписанту статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом на брифинге заявила официальный представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали, сообщает РИА Новости.

Массрали напомнила об выданном МУС ордере на арест российского лидера, при этом отметив, что «Монголия, как и другие страны, имеет право развивать свои международные связи в соответствии со своими интересами».

По словам представителя внешнеполитического ведомства ЕС, Монголия как подписант Римского статута взяла на себя соответствующие юридические обязательства. По ее словам, Брюссель передал свою обеспокоенность по поводу поездки Путина и донес свою позицию применительно к ордеру Международного уголовного суда.

Визит президента России состоится 3 сентября. Он примет участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе.

В марте 2023 года досудебная палата МУС в Гааге, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают ничтожным решение суда об ордере.

Ранее помощник Путина раскрыл детали визита президента в Монголию.